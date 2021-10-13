Беларусь ограничила ввоз птицы из Ирана и двух регионов России

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Ирана, Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (Россия). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Ирана и Челябинской области России зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, а на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра - болезнью Ньюкасла. В связи с этим с 13 октября введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Также по данным МЭБ, на территории Пермского края и Свердловской области России зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим с 13 октября введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов и свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека чума свиней безопасна.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-