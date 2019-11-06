Беларусь ограничила ввоз птицы из трех регионов России из-за болезни Ньюкасла

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Омской области, Забайкальского и Амурского края России из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории данных регионов зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. В связи с этим с 7 ноября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Омской области, Забайкальского и Амурского края живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера и другой продукции.

В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-