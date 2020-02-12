Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Китая и Дании из-за птичьего гриппа

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из провинции Хунань (КНР) и региона Центральная Ютландия (Дания) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА. По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории провинции Хунань зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом, а в регионе Центральная Ютландия - низкопатогенным. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции. Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров в Беларусь из провинции Хунань и региона Центральная Ютландия. В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности. Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!