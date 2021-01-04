Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов России, Украины, Польши и Германии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Чеченской Республики (Россия), Херсонской области Украины, Нижнесилезского воеводства Польши и Саксонии (Германия). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в Херсонской области, Нижнесилезском воеводстве и Саксонии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, а на территории Чеченской Республики - болезнью Ньюкасла. В связи с этим с 4 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этих регионов России, Украины, Польши и Германии.

Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-