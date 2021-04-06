Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь более чем на Br1 млн

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более Br1,08 млн определен постановлением Совета Министров Беларуси от 2 апреля 2021 года №190, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в Сирию будут отгружены лекарственные средства, сахар, трансформаторы, а также шасси, грузовики, автобетоносмеситель, самосвал и седельный тягач МАЗ.

Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству промышленности и Министерству транспорта и коммуникаций поручено обеспечить доставку гуманитарной помощи в Сирию.

Министерство иностранных дел окажет содействие в передаче сирийской стороне гуманитарной помощи.

Министерству финансов поручено возместить необходимые транспортные, командировочные и другие расходы. Кроме того, Минфин выделит средства для возмещения министерствам и ведомствам, обеспечившим отпуск материальных ценностей, их стоимости за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-