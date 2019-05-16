Беларусь ожидает от РФ проект кредитного соглашения на $600 млн

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ожидает от России проект кредитного соглашения на $600 млн. За кредитом белорусская сторона обратилась в начале года для рефинансирования долга. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Белковец отметил, что российская сторона не отказывается от ранее достигнутых договоренностей. "Ждем, когда коллеги вернутся именно с проектом кредитного соглашения. Мы знаем, что в бюджете России на текущий год средства заложены, вопрос уже в предоставлении", - сказал замминистра.

"Это больше вопрос к российской стороне, когда они смогут предоставить проект кредитного соглашения для дальнейшего обсуждения", - добавил он.

Замминистра прокомментировал планы Беларуси привлечь в 2019 году кредит Банка развития Китая примерно на такую же сумму, что и российский. Это, по его словам, альтернатива, которую стороны в настоящий момент обсуждают. Средства в случае достижения договоренности Беларусь может направить на рефинансирование долга, пояснил он.-0-