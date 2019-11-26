26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь переориентирует поставки цемента на рынок Евросоюза вместо Украины, сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок перед заседанием Президиума Совета Министров, где обсуждается работа цементной и стекольной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"С июля мы не поставляем цемент в Украину (из-за введения антидемпинговых пошлин. - Прим. БЕЛТА). Переключились на другие рынки - в основном Евросоюз. Поэтому будем и дальше замещать, увеличивая поставки не в Россию, а именно в Евросоюз", - отметил Дмитрий Микуленок.

Министр пояснил, что буквально два года назад цементные заводы в основном ориентировались на российский рынок, сейчас поставки диверсифицируются, чтобы быть уверенными, что можем переориентироваться в случае каких-то ситуаций на другие рынки. В Россию идет около половины экспортных поставок. В то же время, по словам Дмитрия Микуленка, с точки зрения маржинальности европейский рынок привлекательнее российского.

В этом году удалось существенно нарастить экспорт цемента через Белорусскую универсальную товарную биржу. "В прошлом году через биржу практически не работали, в этом году поставки выросли в 80 раз - 122 тыс. т цемента было продано на внешние рынки через биржу. Это хороший инструмент, он показывает реальную цену, поэтому, думаю, мы на правильном пути", - добавил он.

По словам Дмитрия Микуленка, после принятия решений главы государства по цементной промышленности средняя загрузка предприятий составляет 93%. "Мы можем стабильно работать, предприятия рассчитываются по инвестиционным кредитам. Считаем, что положение экономически устойчивое, по крайней мере у нас нет боязни, что может произойти что-то экстраординарное", - сказал министр.

Цементные заводы также работают над новыми видами продукции и рассчитывают их представить в I квартале 2020 года.

Что касается стекольной промышленности, то предприятию "Гомельстекло" сейчас необходимо правильно выстроить маркетинг в условиях переизбытка продукции. "С учетом того, что наши соседи в Евросоюзе и России запустили несколько новых линий, ситуация со сбытом стала напряженней. Рассчитываем больше ориентироваться на Евросоюз, потому что маржинальность поставок в Россию падает", - уточнил Дмитрий Микуленок. Ранее планировалось построить новый стекольный завод в Гродно, однако, по словам министра, пока окончательное решение не принято, поскольку надо просчитать, удастся ли обеспечить сбыт продукции в среднесрочной перспективе.-0-