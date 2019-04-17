Беларусь планирует начать поставки рыбы и детского питания в Китай

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2019 году получить право на поставки рыбы, технической сыворотки и детского питания в Китай, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем подписать в КНР два новых соглашения - о поставках технической сыворотки и рыбы", - сказал Алексей Богданов.

В проработке на текущий год остаются вопросы начала поставок говяжьих субпродуктов и субпродуктов из птицы, некоторых видов готовой продукции и муки. "Мы также находимся в преддверии открытия поставок детского питания в Китай. Уже почти год работаем над этой темой, - рассказал начальник главного управления ВЭД. - Надеемся, что в июне будет визит инспекторов из Китая для открытия детского питания (производства ОАО "Беллакт". - Прим. БЕЛТА). Планируем в этом году завершить процесс сертификации".

Осуществлять поставки в Китай могут пять белорусских птицефабрик: ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер". На право поставок говядины сертифицированы ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Также для поставок в Китай открыты порядка 50 молочных предприятий.

V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода.-0-