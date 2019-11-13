Беларусь планирует поставлять в Австрию лесоматериалы и сельхозпродукцию через биржевые торги

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные поставки белорусской лесопродукции и сельхозтоваров планируется начать в Австрию через биржевые торги. Такая договоренность достигнута по итогам B2B-переговоров, состоявшихся 12 ноября между делегацией Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и представителями австрийских деловых кругов. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Переговоры проводились на полях австрийско-белорусского бизнес-форума в Вене. "Наибольший интерес у австрийской стороны вызвали производимые в Беларуси пиломатериалы и продукция переработки масличных культур. У БУТБ уже есть положительный опыт реализации этих товаров в страны Европейского союза. В частности, с начала года экспорт пилопродукции через биржу достиг $230 млн, а рапсового масла - $12 млн. Планируется, что в ближайшей перспективе именно за счет этих позиций будет обеспечиваться рост биржевого экспорта в Австрию", - рассказали в БУТБ.

В будущем номенклатуру планируется расширять. "Ряд австрийских компаний выразили готовность покупать макулатуру и строительные материалы на биржевых торгах. Кроме того, имеется значительный потенциал сотрудничества в сфере государственных закупок в части поставок в Беларусь оборудования и медпрепаратов", - отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Кроме того, БУТБ рассматривает возможность аккредитации в Австрии биржевого брокера, который станет представителем биржи на этом рынке. Как ожидается, это позволит увеличить количество австрийских участников биржевых торгов и объем совершаемых ими сделок. Сейчас на БУТБ аккредитовано 13 австрийских компаний. За 2018 год сумма совершенных ими биржевых сделок составила $766 тыс.-0-