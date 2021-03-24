24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить экспорт мясной продукции в 2021 году до $1 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Продвижение белорусского экспорта, сохранение давних традиций качества - одна из основных тем, которые будут сегодня обсуждаться. Прошлый год был тяжелый, пандемический, но мы очень здорово сработали: нам удалось практически на 11% увеличить объем экспорта белорусского мяса в натуральном выражении. Мы экспортировали 400 тыс. т в 24 страны мира. Причем нашли для себя шесть новых рынков, в числе которых Малайзия, Сингапур, Саудовская Аравия. В прошлом году объем экспорта мясной продукции составил $973 млн, а в этом мы уже планируем округлить эту сумму до $1 млрд", - сказал Алексей Богданов.

Доля России в белорусском экспорте мяса - 60%. "Мы поставляем в эту страну самый широкий ассортимент продукции, в том числе колбасные изделия, консервы", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Для поставок в Китай белорусского мяса птицы и говядины сертифицировано 26 предприятий. Экспорт этой продукции в КНР в 2020 году вырос в 2 раза до $114 млн.-0-

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