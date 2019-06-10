Беларусь планирует в 2019 году привлечь не менее $1,6 млрд ПИИ на чистой основе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует в 2019 году привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики Елена Перминова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Итоги 2018 года были для нас очень позитивными: прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили порядка $1,5 млрд. Прогнозный показатель был выполнен. В этом году наша задача - привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, так как именно они с учетом недолговой основы являются приоритетом для инвестиционной политики Беларуси", - сказала Елена Перминова.
Сохраняются тренды по диверсификации инвестиционных потоков. "У нас потоки из Европейского союза превысили в этом году потоки из Российской Федерации, хотя с учетом нашей стратегической дружбы, соседства, отсутствия языкового барьера Россия всегда лидировала", - отметила замминистра. Что касается Китая, он остается в топ-3 доноров прямых иностранных инвестиций и в топ-3 как торгово-экономический партнер.-0-
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