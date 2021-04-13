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13 апреля 2021, 16:24

Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 млн т нефти в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 млн т нефти в 2021 году. Об этом рассказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тыс. т. Танкер с 90 тыс. т сейчас в пути, движется к месту выгрузки", - рассказал посол.

В прошлом году, по словам Андрея Равкова, Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тыс. т нефти. И сотрудничество между странами в этой сфере будет только развиваться, отметил дипломат.-0-

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