Беларусь по итогам года через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх плана

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по итогам 2021 года через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх запланированного. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Он напомнил, что ранее с Россией было подписано соответствующее межправсоглашение. "Мы уже переориентировали наши поставки на порты Российской Федерации. Мы оцениваем по итогам года, что при планах где-то 1,7 млн т мы выйдем по факту на поставки не менее чем 2,3 млн т", - заявил глава концерна.

Андрей Рыбаков отметил, что поставки были диверсифицированы исходя из рисков и риторики, которая звучала с прибалтийского направления. "Дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Для нас на сегодняшний день это выгодно. Мы работаем", - сказал он.

Председатель концерна вместе с тем отметил, что белорусская сторона не оставляет и мониторинг прибалтийского направления. "При необходимости будем работать и там. Определенная работа там тоже ведется по отдельным грузопотокам. Есть и там работа", - сказал он.

Как сообщалось БЕЛТА, 19 февраля этого года в Москве было подписано межправительственное соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах, в дальнейшем действие соглашения может быть продлено. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ перевозятся до портов РФ железнодорожным транспортом. Документом определены предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации. Российская сторона гарантирует также предоставление подвижного состава для перевозки белорусских нефтепродуктов.-0-