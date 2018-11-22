Беларусь получила от "налога на Google" за 9 месяцев Br10,7 млн

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет получил от "налога на Google" в январе-сентябре 2018 года Br10,7 млн. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова.

На учете в налоговых органах состоят 53 иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам и уплачивают НДС в белорусский бюджет. Среди них Google, Microsoft, Netflix, Amazon, Wargaming, Apple, Valve, Airbnb, Booking.com, Uber. Эти компании являются резидентами Кипра, Германии, Ирландии, Польши, Израиля, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании, США. По структуре оказываемых услуг преобладает предоставление прав на использование цифрового контента (игр, электронных книг, музыки, видео).

Светлана Новикова отметила, что все процедуры - от постановки на учет в налоговых органах до подписания налоговой декларации - плательщики "налога на Google" осуществляют только в электронном виде. Для этого разработан специальный электронный сервис "е-НДС", который работает по принципу одного окна. Налоговая декларация подписывается облачной электронной цифровой подписью (ЭЦП), которую плательщики тоже получают дистанционно.

"В 2019 году будет продолжена работа по развитию электронного сервиса "е-НДС", в том числе по совершенствованию функционала личного кабинета", - добавила специалист.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в Беларуси иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физлицам, являются плательщиками НДС. При взимании налога применяется стандартная ставка 20%.-0-

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