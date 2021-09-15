15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставила на рынок Великобритании свыше 4,3 тыс. куб.м пиломатериалов. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить в целом об экспорте, то потенциал остался практически тот же, но сейчас мы движемся в направлении увеличения числа стран, в которые мы поставляем свою продукцию. В основном мы экспортируем пилопродукцию, пеллеты и в небольших количествах поставляем точеный кол и окоренную древесину", - рассказал первый замминистра.

По его информации, постоянными покупателями продукции предприятий лесхоза Беларуси являются страны Европы. "В последнее время мы очень активно сотрудничаем в этом направлении с Китаем. Кроме этого, мы вышли на премиальный рынок Великобритании, в которую продали свыше 4,3 тыс. куб.м пиломатериалов с поставкой туда. То есть мы стараемся развивать различные направления по реализации нашей продукции", - подчеркнул Валентин Шатравко.-0-