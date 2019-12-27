Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь построит на магистральном нефтепроводе "Дружба" пункт контроля качества нефти из РФ, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, которого цитирует корпоративное издание "Нефтяная магистраль", сообщает БЕЛТА.

"Концерн "Белнефтехим" поддержал наше предложение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). В течение следующего года будет реализован первый этап проекта по установке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации, это 106-й км трассы нефтепровода "Унеча - Мозырь", - рассказал Андрей Вериго.

То, что данное решение будет принято до конца 2019 года, ранее анонсировал зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Объем инвестиций не озвучивался.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

Андрей Вериго сообщал, что ситуация с грязной нефтью скорректировала подходы по обеспечению безопасной работы белорусской части "Дружбы". Строительство СИКН дало бы дополнительную гарантию безопасности, контроля количества и качества поступающей нефти, пояснял он.-0-