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01 августа 2021, 09:06

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 июля 2021 года №440, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу ставки экспортных пошлин повышаются на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - до $67,8 за 1 т (ранее - $61,5); прямогонный бензин - $37,2 за 1 т (ранее - $33,8); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $20,3 за 1 т (ранее - $18,4).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 июля. Тогда они тоже повышались.-0-

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