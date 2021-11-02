Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 ноября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 октября 2021 года №621, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - $71,2 за 1 т (ранее - $62,8), прямогонный бензин - $39,1 за 1 т (ранее - $34,5), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $21,3 за 1 т (ранее - $18,8).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 октября. Тогда они снижались.-0-