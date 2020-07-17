17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Кыргызстану подготовить дорожную карту развития сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо ставить наше сотрудничество на плановую основу, нужна дорожная карта, в рамках которой наши ведомства будут скоординированно работать и искать выгодные для двух стран проекты", - отметил Роман Головченко.

Глава белорусского правительства предложил в самое ближайшее время выйти на полноформатное взаимодействие и подготовить дорожную карту.

По его словам, Беларусь всегда выступала за системное углубление отношений с Кыргызстаном как в многостороннем, так и в двустороннем формате. В последние годы товарооборот Беларуси и Кыргызстана складывался не так успешно, как мог бы. "По итогам 5 месяцев есть небольшой рост товарооборота, но этого мало еще для оптимизма", - сказал глава белорусского правительства.

Он отметил, что Беларусь заинтересована в создании совместных производств на территории Кыргызстана. Так, в проработке находятся проекты по выпуску электротехнической продукции и лифтов.-0-

Фото Оксаны Манчук