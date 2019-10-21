Беларусь предлагает Свердловской области восстановить товарооборот в $580 млн

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Свердловской области России восстановить товарооборот в $580 млн, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства высказал пожелание вернуться к уровню товарооборота 2012 года. Мы понимаем, что действительно такой потенциал есть, мы здесь не зависим от нефтегазовых дел. У нас техническое, культурное направление - все открыто для взаимной кооперации. В 2012 году совместный товарооборот составил $580 млн, в последующие четыре года он по объективным и субъективным причинам снизился", - отметил Игорь Ляшенко.

По словам вице-премьера, итоги 2018 года можно признать удовлетворительными. Благодаря совместной работе, контактам на различном уровне Беларуси и Свердловской области удалось достигнуть товарооборота в $430 млн, за восемь месяцев текущего года его рост составил 9,6%.

Для роста взаимного товарооборота Беларусь предлагает Свердловской области искать новые направления для сотрудничества, а также расширять кооперационные связи. Такие проекты есть уже в промышленности и энергетической сфере, их реализация будет продолжена.

Игорь Ляшенко считает перспективной для взаимодействия и строительную отрасль. "Мы готовы предложить свои услуги по проектированию, строительству производственных, социальных спортивных объектов с использованием строительных и отделочных материалов белорусского производства", - добавил он. Белорусские специалисты готовы строить автомобильные дороги, мосты, мусороперерабатывающие комплексы.

Возможна реализация белорусской стороной в Свердловской области инфраструктурных проектов с применением мер государственной поддержки экспорта.-0-