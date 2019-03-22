Беларусь предложила Башкортостану пассажирскую и коммунальную технику, строительные проекты

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Владимиром Семашко предложила Башкортостану пассажирскую и коммунальную технику, совместные строительные и дорожные проекты. Рабочий визит делегации в этот российский регион проходит 21-23 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"На встрече с и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Раифом Абдрахимовым обсуждались вопросы поставок техники ОАО "Амкодор". Белорусская сторона также высказала заинтересованность в участии в проектах в строительной сфере", - отметили в дипмиссии.

Фото посольства Беларуси в России

Взаимодействие с Белорусской торгово-промышленной палатой рассматривалось на встрече делегации с президентом союза "Торгово-промышленная палата Башкортостана" Тимуром Хакимовым. "Планируется подготовить дорожную карту сотрудничества торгово-промышленных палат, в которой будет предусмотрен обмен бизнес-миссиями, проведение биржи деловых контактов, совместное участие в семинарах, конференциях, форумах, выставках и других мероприятиях, - проинформировали в пресс-службе. - В частности, обсуждались возможности приобретения башкирской стороной белорусской коммунальной техники (для целей, связанных с переходом на новую систему сбора твердых коммунальных отходов), автомашин для лесного хозяйства, городских автобусов, в том числе на газомоторном топливе".

По итогам встречи представители ОАО "Амкодор" и АО "Башкиравтодор" подписали протокол о намерениях.

"Предложение белорусской стороны принять участие в выполнении работ под ключ по ремонту дорог и дорожных покрытий с использованием новейших цементобетонных дорожных материалов озвучил Владимир Семашко на встрече с главой администрации ГО город Уфа Ульфатом Мустафиным, - добавили в диппредставительстве. - По словам посла, Беларусь также готова помочь с реализацией проектов в строительной сфере, поставкой пассажирского транспорта производства МАЗ и "Белкоммунмаш", а ЗАО "Штадлер Минск" - городского железнодорожного транспорта".-0-