7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предложила Грузии сотрудничество в торфяной промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Перспективные направления партнерства, представляющие взаимный интерес, обсуждались на встрече генерального директора ГПО "Белтопгаз" Алексея Кушнаренко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия. Гендиректор ГПО "Белтопгаз" рассказал о сферах применения торфа в Беларуси, в том числе для нужд цементной отрасли и котельных жилищно-коммунального хозяйства.

Беларусь занимает 4-е место в мире по объемам добычи торфа, отметил Алексей Кушнаренко. Благодаря модернизации отрасли белорусские предприятия располагают значительным производственным потенциалом. Налажено производство всей линейки машин и оборудования для добычи и переработки торфа. Обновляется ассортимент выпускаемой торфяной продукции, которая экспортируется в более чем 20 стран.

"Торфяные заводы постоянно работают над расширением рынков сбыта. И грузинское направление представляет для Беларуси интерес. При этом могут рассматриваться различные варианты сотрудничества: от обмена опытом в торфяной сфере до экспорта торфяной продукции и техники для добычи торфа в Грузию", - отметили в пресс-службе.-0-