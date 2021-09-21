Беларусь предложила Пакистану сотрудничество в области атомной энергетики

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности двустороннего партнерства обсуждены на встрече министра энергетики, председателя совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с нашей стороны Виктора Каранкевича с председателем Комиссии по атомной энергии Пакистана Мухаммадом Наимом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Переговоры прошли на полях 65-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Виктор Каранкевич проинформировал Мухаммада Наима о строительстве БелАЭС. Беларусь стала первой площадкой в Европе, где госкорпорация "Росатом" реализовала проект по возведению АЭС с водо-водяными реакторами поколения 3+, который соответствует самым высоким требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ.

"Полагаю, что с учетом реализации белорусской ядерной энергетической программы у нас появилась возможность сотрудничества в этом направлении", - отметил министр.

Белорусские организации накопили необходимый опыт и компетенции для участия в проектах строительства АЭС за рубежом. Белорусский опыт сооружения АЭС изучают Венгрия, Турция, Египет, Узбекистан, Бангладеш. Со стороны этих стран и "Росатома" есть интерес к привлечению белорусских специалистов и строителей к реализации проектов по строительству атомных станций, а также в сфере подготовки кадров. Кроме того, Беларусь готова делиться опытом в области достижений ядерной науки.

Виктор Каранкевич напомнил, что сотрудничество Беларуси и Пакистана развивается в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, образовании, туризме. У двух стран есть потенциал для дальнейшего укрепления партнерства. Перспективы двустороннего взаимодействия будут обсуждены на очередном заседании совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируется провести до конца года. Белорусская сторона уже направила в адрес председателя пакистанской части комиссии свои предложения.-0-