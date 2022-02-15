Беларусь представила лучшие бренды пищевой промышленности на выставке в Дубае

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила продукцию лучших брендов пищевой промышленности на выставке Gulfood в Дубае, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

На мероприятии представлена белорусская экспозиция Belarus - the Taste of Nature. Среди участников экспозиции - производители молочной продукции "Беллакт", "Молочный мир", "Праймилк", Слуцкий сыродельный комбинат, Лидский молочно-консервный комбинат. Мясную отрасль представляют "Велес-Мит", Волковысский мясокомбинат, Гродненский мясокомбинат, Слонимский мясокомбинат, агрокомбинат "Дзержинский".

Среди новинок производства от белорусских предприятий - линейка детского питания Bellakt Opti Active от компании "Беллакт", линейка мягких сыров и творожных кремов Bela Bovino от предприятия "Молочный мир", сыр "Вингенштейнский" с трюфелем и сыр "Маделан" от Слуцкого сыродельного комбината. Будет также представлен мягкий сыр, изготовленный по технологии итальянского сыра рикотта от компании "Праймилк". Агрокомбинат "Дзержинский" представляет гостям выставки мясо птицы, полуфабрикаты быстрого приготовления, Волковысский мясокомбинат - говядину бескостную и на кости, говяжьи субпродукты. Гродненский мясокомбинат демонстрирует карпаччо из говядины, закуску "Кремлевскую", Слонимский мясокомбинат - широкий ассортимент консервированной продукции и говядину в брусничном соусе.

В рамках Всемирной выставки EXPO-2020 в Дубае прошла презентация экспортного потенциала компаний - участников экспозиции Belarus - the Taste of Nature. На мероприятии выступили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, а также представители компании "Беллакт", Гродненского мясокомбината, предприятия "Молочный мир". Встречу посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок, генеральный консул Беларуси в Дубае Евгений Лазарев.

Организатор белорусской экспозиции на международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, Dubai Industries and Exports, торгово-промышленных палат ОАЭ.

Gulfood - крупнейшая в мире ежегодная выставка продуктов питания, главное событие года для глобальной пищевой отрасли. Беларусь принимает участие в выставке Gulfood, начиная с 2016 года. В 2021 году участники белорусской экспозиции подписали контракты на сумму $7 млн с партнерами из 14 стран: Бангладеш, Ганы, Египта, Иордании, Ирана, Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии и Сирии.-0-

Фото belinterexpo.by