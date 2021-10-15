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15 октября 2021, 08:26

Беларусь представит павильоны на выставках пищевой промышленности в Казахстане

Фото "Белинтерэкспо"
Фото "Белинтерэкспо"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная белорусская экспозиция пройдет в Казахстане в ноябре этого года, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"В начале ноября в городе Алматы состоятся сразу несколько крупных деловых событий с участием белорусских производителей. Национальные павильоны Беларуси будут представлены в рамках крупнейших отраслевых выставок Казахстана в сфере продуктов питания и упаковки, аграрных технологий и сельскохозяйственного машиностроения. К выставочным мероприятиям приурочен аграрный форум "Беларусь - Казахстан", который позволит профессионалам двух стран получить всю необходимую информацию об организации двустороннего сотрудничества и торговли. Участие белорусских предприятий в практических деловых мероприятиях позволит установить прямой контакт с импортерами и дистрибьютерами, заключить контракты и нарастить экспорт в Казахстан", - отметили в компании.

Как подчеркнули в "Белинтерэкспо", место проведения этих мероприятий выбрано не случайно. Именно Алматы является главным деловым и финансовым центром страны, где расположены штаб-квартиры крупнейших банков, главные научные учреждения (включая Национальную академию наук Казахстана) и ведущие университеты. "Ключевые деловые партнеры белорусских предприятий и пункты дальнейшего распределения импортно-экспортных потоков также находятся именно в Алматы. Этот крупнейший по населению город Казахстана по праву называют южной столицей страны", - рассказали на предприятии.

Центральное выставочно-конгрессное событие в области сельского хозяйства и продуктов питания пройдет именно в Алматы. Комплекс мероприятий, который состоится 3-5 ноября 2021 года в выставочном центре "Атакент", включает в себя ряд знаковых событий, среди которых 23-я центрально-азиатская международная выставка "Пищевая промышленность" (FoodExpo Qazaqstan), 15-я юбилейная центрально-азиатская международная выставка "Сельское хозяйство" (AgroWorld Qazaqstan). Также пройдут специализированные выставки "Холодный склад и логистика", "Упаковка и упаковочное оборудование", "Оборудование для отелей, ресторанов, супермаркетов".

Предполагается, что в экспозициях выставки примет участие свыше 350 компаний из 25 стран. С национальными стендами примут участие участие Беларусь, Германия, Индонезия, Нидерланды, Россия, США, Южная Корея, а также более 25 регионов Российской Федерации. Выставки пройдут при поддержке Министерства сельского хозяйства Казахстана, администрации города Алматы, отраслевых союзов и ассоциаций.

Участники белорусской бизнес-делегации также примут участие в ряде профессиональных и деловых мероприятий. "Традиционно в рамках подготовки к эффективной работе на выставке белорусские специалисты посещают производственные и торговые предприятия региона и участвуют в информационном семинаре-консультации для изучения региональной специфики, ознакомления с особенностями местного рынка, ценовой конъюнктуры, что позволяет получить ценные практические знания и выработать наиболее эффективные стратегии ведения переговоров на стенде", - отметили в выставочной компании.

Коме того пройдет масштабное конгрессное мероприятие - аграрный форум "Беларусь - Казахстан", в рамках которого ожидаются выступления представителей отраслевых министерств и ведомств, руководителей предприятий, экспертов и специалистов, направленные на формирование практической дорожной карты по развитию торговли сельхозпродукцией между двумя странами, развитие сотрудничества и кооперации, выстраивание логистических цепочек и практических схем работы. На форума также будет работать matchmaking-центр, где участники от Беларуси и Казахстана смогут найти деловых партнеров в соответствии со своей сферой интересов.

Организаторами этого форума выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерство сельского хозяйства Казахстана, а также выставочное предприятие "Белинтерэкспо".-0-

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