Беларусь примет участие в обсуждении развития ВТО до 2030 года

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий 6-7 декабря примет участие в сессии Парламентской конференции по Всемирной торговой организации в Женеве. Основное внимание будет уделено перспективам развития ВТО до 2030 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Участники конференции обсудят роль парламентариев в укреплении свободной и справедливой торговли в целом и ВТО в частности. На конференции также будут рассмотрены вопросы развития новых технологий, цифровизации, модернизации торговой политики на базе инновационных технологий.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года.-0-