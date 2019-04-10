Беларусь продвигает продукцию МАЗ на египетский рынок и обсуждает возможность открытия новых СП

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности расширения поставок продукции ОАО "Минский автомобильный завод" на рынок Египта и организации там дополнительных совместных производств обсудил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Рачков на встрече с министром по делам государственных предприятий Египта Хишамом Анваром Тауфиком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Фото МИД Беларуси

С белорусской стороны во встрече принимала участие делегация ОАО "Минский автомобильный завод" под руководством заместителя генерального директора - коммерческого директора Геннадия Скитова. Египетские деловые круги на переговорах представляли председатель холдинговой компании по металлургической промышленности Медхад Нафеи и председатель инженерной автомобильной компании EAMCO Амин Яхья Хуссейн.

"Стороны обсудили возможности использования грузовой техники ОАО "МАЗ", совместно производимой на базе компании Helwan Machinery and Equipment Министерства военной промышленности Египта, для нужд транспортных компаний, входящих в структуру Министерства по делам государственных предприятий, в целях развития системы грузоперевозок Египта", - пояснили в МИД.

Речь шла и о возможности производства отдельных моделей грузовой и пассажирской техники МАЗ на базе компании Engineering Automotive Manufacturing Co. с последующим выходом совместной продукции на рынки третьих стран.

Кроме того, рассматривались перспективы поставки карьерной техники ОАО "БелАЗ" для нужд горнорудных и металлургических компаний Министерства по делам государственных предприятий Египта в целях реализации проектов по добыче полезных ископаемых в этой стране.-0-