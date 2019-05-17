Беларусь проинформировали о возможном возобновлении поставок по "Дружбе" в направлении Польши на следующей неделе

17 мая, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проинформировали о возможности возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши на следующей неделе, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, комментируя прошедшие 16 мая в Москве переговоры с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы услышали вчера от своих коллег, руководителя "Транснефти", что реализуемый объем технических и договорных мероприятий с потребителями стран Западной Европы, по заверениям российской стороны, позволит, чтобы в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово заработала", - отметил Игорь Ляшенко.

По его словам, интерес белорусской стороны здесь связан не только с получением выручки за транзит российской нефти, но и с вопросами экспорта белорусской нефти.

Кроме того, ключевой для Беларусь вопрос - восстановление рабочего состояния трубопровода "Дружба", обеспечивающего 100-процентную загрузку "Нафтана". "Конкретный срок, когда заработает нитка, обеспечивающая "Нафтан" на 100% от потребности (это 680 тыс. т нефти в месяц), не был назван. Поэтому рабочие группы остались (в Москве. - Прим. БЕЛТА). Они работают до конца дня и проинформируют нас о так называемых дорожных картах по этому вопросу", - уточнил Игорь Ляшенко.

Белорусская сторона заинтересована в максимально оперативном восстановлении полноценной работы НПЗ, добавил вице-премьер.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-