Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки электроэнергии - Румас

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам по итогам встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает корреспондент БЕЛТА.

"В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны", - сказал Сергей Румас.

По мнению премьер-министра, очень большой потенциал для сотрудничества есть в сфере грузоперевозок. "Беларусь как страна, которая не имеет выхода к морю, очень заинтересована в потенциале латвийских портов для перевалки самых разнообразных белорусских грузов. И мы также договорились, что в работе межправкомиссии, которую возглавляют наши министры транспорта, этот вопрос будет одним из основных", - пояснил глава белорусского правительства.

Сергей Румас обратил внимание, что отношения Беларуси и Латвии развиваются очень динамично, налажено хорошее сотрудничество на политическом уровне. "Мы очень благодарны Латвии за то, что она оказывает нам помощь в выстраивании хороших, доверительных отношений с Евросоюзом, помогает выстроить инвестиционное, кредитное сотрудничество", - подчеркнул он.

Что касается взаимного товарооборота, в 2019 году он несколько просел, однако глава белорусского правительства уверен, что в 2020 году удастся исправить ситуацию.

"Потенциал развития отношений с Латвией, наверное, наибольший среди всех наших стран-соседей. И именно от правительств зависит, насколько мы сможем его сегодня реализовать", - резюмировал Сергей Румас.

Как сообщалось ранее, Латвия не исключает возможности покупки электроэнергии в Беларуси. Эта тема обсуждалась в том числе в контексте ввода Белорусской АЭС. Кабмин Латвии поддержал предложение Министерства экономики о том, что в случае приостановления Литвой торговли электроэнергией с Беларусью, торговля будет перенесена с литовской на латвийскую границу для обеспечения прямых поставок.-0-