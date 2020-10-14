14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает к 2025 году увеличить производство молока до 9,2 млн т, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время VI Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Молочная отрасль Беларуси интенсивно развивается в течение последних 10 лет. Мы проделали колоссальную работу. По итогам прошлого года в целом по стране получено чуть более 7 млн т молока. По сравнению с 2010 годом мы добавили практически 1,5 млн т. В этом году положительная динамика сохраняется, по итогам девяти месяцев мы уже добавили больше 300 тыс. т. Планируем по итогам года выйти на 7,5 млн т. Стратегией развития молочной отрасли до 2025 года предусмотрен объем в 9,2 млн т молока. То есть за ближайшую пятилетку нам надо добавить больше 2 млн т", - сказал Игорь Брыло.

Он подчеркнул, что только благодаря модернизации увеличивается производство молока и повышается его качество. За последние 10 лет в Беларуси реконструировано и модернизировано более 1,6 тыс. ферм, где сосредоточено более 65% молочного скота. "То есть практически 1 млн коров у нас содержится с помощью абсолютно новых технологий", - добавил замминистра.

Белорусские специалисты постоянно работают над улучшением качества молока. Если в 2010 году молоко сорта экстра составляло около 10% от общего объема, то в 2019-м - 60%. Выросла и рентабельность производства: в 2010 году она была около 10%, а по итогам прошлого года - примерно 30%.

Модернизация молочной отрасли будет продолжаться. "Сейчас формируется программа на ближайшую пятилетку. Определяем планы по каждой области. Перед нами стоят достаточно амбициозные задачи", - отметил Игорь Брыло.-0-

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре выросло на 4,9% "По результатам работы за 9 месяцев производство продукции во всех категориях хозяйств составило 104,9% к аналогичному периоду прошлого года, в сельхозорганизациях - 107,8%", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-августе вырос на 6,3% "Мы за восемь месяцев увеличили общий сельхозэкспорт на 6,3% до $3,7 млрд. Прогнозируем, что по итогам года достигнем суммы в $5,8 млрд", - сказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году может приблизиться к $4 млрд - Богданов За последние 5 лет объем экспорта молочной продукции вырос на 34%, или на $600 млн. В 2019 году он достиг $2,3 млрд (рост на 15% к 2018 году).