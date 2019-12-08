Беларусь рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за поставок грязной нефти - Семашко

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Семашко, вопрос компенсации затрагивался на переговорах глав государств.

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