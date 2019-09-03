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03 сентября 2019, 12:19

Беларусь рассчитывает на поддержку АБИИ при развитии транспортной инфраструктуры и в здравоохранении

Сергей Румас
Сергей Румас

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на поддержку Азиатского банка инфраструктурных инвестиций при реализации проектов для улучшения транспортной инфраструктуры и в сфере здравоохранения. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем, передает корреспондент БЕЛТА.

Цзинь Лицюнь и Сергей Румас
Цзинь Лицюнь и Сергей Румас

"Мы рассчитываем на поддержку банка при реализации в первую очередь инфраструктурных проектов. Знаю, что в высокой степени проработки проект автодороги Р46 Лепель - Полоцк. В Беларуси уделяется большое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Несмотря на то, что у нас довольно неплохие дороги, страна имеет очень большой транзитный потенциал и является перекрестком многих больших коридоров, и дальнейшее улучшение дорожной сети является приоритетом для правительства", - отметил Сергей Румас.

Цзинь Лицюнь
Цзинь Лицюнь

Он также предложил рассмотреть возможное участие АБИИ в проекте по строительству железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Глава правительства обратил внимание, что Беларусь имеет достаточно большой опыт структурирования подобных проектов с многими международными финансовыми институтами и рассчитывает на такое сотрудничество с АБИИ. Тем более что предлагаемые условия комфортны для белорусской стороны, добавил премьер-министр.

Во время встречи
Во время встречи

Значительный интерес для Беларуси представляют проекты в сфере здравоохранения. "Мы готовы сегодня обсуждать возможность привлечения средств для центра детской онкологии, создания центра педиатрии и детской хирургии, строительства нового блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток", сказал Сергей Румас.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций еще не имеет опыта финансирования проектов в сфере здравоохранения, но, по словам премьер-министра, Беларусь может быть первой страной, где был бы опробован новый для банка инструмент.

Нынешний приезд - это первый визит президента АБИИ в Беларусь. Сергей Румас подчеркнул, что прибывшая на переговоры представительная делегация во главе с президентом банка имеет большой опыт работы в международных институтах развития, и это позволяет на профессиональном уровне структурировать сделки по сложным инфраструктурным проектам.

В настоящее время Беларусь активно взаимодействует с такими международными финансовыми институтами, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. "Во взаимоотношениях со всеми этими партнерами мы имеем безупречную кредитную историю. Уверен, между Беларусью и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций уже в скором времени установятся такие же доверительные отношения, и наше сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным", - резюмировал премьер-министр.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был основан в октябре 2014 года. Его ключевая цель - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития не только в Азии, но и за ее пределами. Уставной капитал составляет $100 млрд. На текущий момент банк насчитывает около 70 полноправных членов. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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Во время визита в Беларусь у президента банка планируется ряд встреч, посещение крупнейших банков, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

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