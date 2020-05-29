Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций из Узбекистана - депутат

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на увеличение объема капитала из Узбекистана. На это нацелено межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, ратификация которого запланирована на весенней сессии Палаты представителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по экономической политике Леонид Брич.

Парламентарий рассказал об основном экономическом эффекте, который рассчитывает получить от соглашения белорусская сторона. "Беларусь заинтересована в привлечении узбекских инвестиций и развитии совместных производств в Узбекистане", - отметил он.

На 1 апреля совокупный объем накопленных инвестиций, поступивший из Узбекистана в Беларусь, составил $4,9 млн, из Беларуси в Узбекистан - $12,3 млн. Леонид Брич уверен, что страны имеют большой потенциал, чтобы нарастить этот и другие экономические показатели. В последнее время белорусско-узбекские отношения развиваются интенсивно и динамично, растет взаимный товарооборот. В Узбекистане работает ряд сборочных производств белорусской техники, совместное молочное предприятие и др.

Как сообщалось, по итогам 2019 года объем двусторонней торговли Беларуси и Узбекистана превысил $239 млн (рост более чем в 1,5 раза). Это наибольший показатель для двух стран за историю экономических отношений.

Межправительственное соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций и еще ряд документов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества, подписаны в августе 2019 года во время визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.-0-