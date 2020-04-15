Беларусь рассчитывает на займы в 140 млн евро от Всемирного банка и ЕИБ для борьбы с COVID-19

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на займы от Всемирного банка (90 млн евро) и Европейского инвестиционного банка (50 млн евро) для борьбы с COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

"Со Всемирным банком достигнута договоренность о выделении займа на сумму 90 млн евро. Средства будут направлены на закупку необходимых организациям здравоохранения медицинских препаратов, товаров и оборудования, в том числе респираторов, масок, защитных костюмов и очков, тест-систем, аппаратов УЗИ, ИВЛ, кислородных концентраторов, реанимобилей и другое", - отметили в пресс-службе.

Учитывая дефицит отдельных товаров и оборудования на мировом рынке медицинских товаров, проект предполагает возможность использования платформ агентств системы ООН для проведения закупок.

В настоящее время все технические консультации по данному проекту завершены. В Беларуси проходят внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соответствующего кредитного соглашения. Их завершения в Минфине ожидают в самое ближайшее время.

С ЕИБ проведены консультации о выделении займа на нужды здравоохранения в сумме 50 млн евро. Банку направлен запрос о финансировании с перечнем товаров, предполагаемых к закупке. "В настоящий момент мы ожидаем решения кредитного комитета ЕИБ", - пояснили в Минфине.

Прорабатывается также возможность привлечения макрофинансовой помощи от ЕС, соответствующая заявка направлена в Европейскую комиссию.

Беларусь инициировала разработку ЕФСР пакета финансовых инструментов поддержки стран как для финансирования противоэпидемиологических мероприятий, так и смягчения экономических последствий пандемии COVID-19. "Надеемся, что до конца апреля такой пакет финансовой поддержки будет предложен к рассмотрению Совета фонда", - отметили в Минфине.

Кроме того, некоторые государственные банки ведут работу с международными финансовыми организациями о выделении льготного финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса.-0-