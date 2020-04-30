Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы АБИИ для поддержки банковской системы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для поддержки банковской системы. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состоялась видеоконференция с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Мы обсуждали вопрос поддержки ресурсами нашей банковской системы. Пока договорились с коллегами проработать выделение линии в размере $250 млн (первый транш) для Беларусбанка и $100 млн для Банка развития на поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, активно продвигаются переговоры с МВФ. "Они нам прислали свои запросные предложения по параметрам социально-экономического развития, бюджета, обслуживания государственного долга. Мы сейчас эти таблицы заполняем. По сути, идут технические консультации между экспертами. Сейчас нарабатываем те параметры обязательств, которые будут положены в письмо о намерениях", - отметил первый вице-премьер.

"Когда был подписан указ №143 "О поддержке экономики", мы оперативно его разослали всем нашим коллегам из международных финансовых организаций. Они стали лучше понимать те меры, которые предпринимают правительство и Национальный банк, так что, думаю, сейчас процесс у нас ускорится в этом плане", - добавил Дмитрий Крутой.

Как сообщалось, сейчас Беларусь работает с международными организациями, Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления после эпидемии коронавируса. В целом страна рассчитывает на $2-2,5 млрд от внешних кредиторов на преодоление последствий COVID-19.-0-