3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает вместе с Египтом выходить на рынки Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко сегодня во время белорусско-египетской бизнес-встречи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Египет - очень интересная страна, это выход на Африку и Ближний Восток. С другой стороны, это хаб, где планирует закрепиться Евразийский экономический союз. Уже сегодня созданы условия для формирования российской экономической зоны на территории Египта. Мы обсуждаем присоединение как минимум к этой зоне и в дальнейшем создание и формирование отдельной территории, где будут представлены исключительно белорусские предприятия, - рассказал Сергей Набешко. - Безусловно, нам интересны не только прямые поставки и формирование сборочных производств на территории Египта, но и третьи страны, совместный выход с нашими партнерами из Египта на рынки континентальной Африки и Ближнего Востока".

Сейчас страны создают совместный совет делового сотрудничества. Белорусская и египетская части совета уже сформированы, сопредседателем со стороны Беларуси будет генеральный директор МТЗ Виталий Вовк. Дата первого заседания еще прорабатывается, в БелТПП рассчитывают, что оно состоится до конца нынешнего года. Единственная техническая сложность, которая является сдерживающим фактором, заключается в том, что в Федерации торговых палат Египта, которая выступает основным партнером БелТПП, сменилось руководство, поэтому палатам нужно активизировать сотрудничество, чтобы качественно выстроить повестку совета, уточнил Сергей Набешко.

Белорусские предприятия нацелены на активное развитие отношений с Египтом. Недавно состоялись продуктивные переговоры руководства МАЗа с египетскими партнерами, где достигнуты конкретные договоренности. "Мы говорим об увеличении локализации производства в Египте и формировании продукции, которая будет иметь бренд "Сделано в Египте", но основная составляющая будет белорусской", - пояснил Сергей Набешко.

В сегодняшней бизнес-встрече участвуют более 80 представителей деловых кругов двух стран. Компании Беларуси и Египта проведут переговоры о возможностях сотрудничества в сферах переработки пищевых продуктов, производства молочной продукции и соков, медицины и фармацевтики, текстильной промышленности, сельского хозяйства. Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Министерством торговли и промышленности Египта при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси в рамках шестого заседания совместной торговой комиссии двух стран.-0-