14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывала получить от России около $310 млн компенсации за налоговый маневр в 2019 году, сообщил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер отметил, что белорусская сторона рассчитывала на компенсацию "ровно на элемент налогового маневра". "При барреле $60 - это около $310-315 млн", - сказал он. Однако российская сторона, констатировал Игорь Ляшенко, не подтвердила факт механизма, либо исполнения обязательств, либо компенсации, отказалась от обсуждения, не предложив альтернативных вариантов.

Накануне состоялись переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. После этого разговора стало ясно, что позиции сторон не совпадают. Вице-премьер подчеркнул, что понимание вопроса белорусской стороны справедливо, основано на евразийском договоре, где прописано, что для стран-участниц должны создаваться равные условия. "Если компенсация будет касаться только российских предприятий, а перед нами не выполняются обязательства и реализуется налоговый маневр, то как мы - правительство - можем смотреть на граждан своего государства", - заметил Игорь Ляшенко. Именно это стало причиной остроты вопроса и того, что эмоции, по словам вице-премьера, просто зашкаливают.

Беларусь ничего не просит и не требует, продолжил он. Позиция в том, чтобы соблюдался пакетный принцип договоренностей по ЕАЭС. С августа стороны вели переговоры о расчетах, но в конце ноября российское правительство заняло крайнюю позицию и изменило риторику. Игорь Ляшенко выразил надежду на то, что сторонам все-таки удастся найти справедливое решение.-0-