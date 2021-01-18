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18 января 2021, 12:19

Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области длины

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки) в области длины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"По результатам дополнительных сличений в рамках деятельности Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ) Белорусский государственный институт метрологии(БелГИМ) подтвердил калибровочные и измерительные возможности в области измерений параметров эвольвентных зубчатых колес. Сличения проводились на национальном эталоне единицы длины", - рассказали в пресс-службе.

В результате в базу данных KCDB Международного бюро мер и весов (BIPM) внесено 8 новых СМС-строк.

Таким образом, на сегодня в этой международной базе опубликовано 289 СМС-строк о наилучших калибровочных и измерительных возможностях национального метрологического института (БелГИМ) в таких областях измерений, как длина, время и частота, электричество и магнетизм, акустика, термометрия, масса, химия и др.-0-

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