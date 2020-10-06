6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь расширила калибровочные и измерительные возможности в области химии и биологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.
"По результатам дополнительных сличений, проводимых техническими комитетами Евро-Азиатского сотрудничества государственных метрологических учреждений (КООМЕТ), опубликованы новые СМС-строки (СМС - Calibration and Measurement Capabilities) в области "Химия и биология (газы, рН)". Участие нашей страны в данных международных сличениях обеспечивает выполнение международных обязательств по признанию эквивалентности эталонов и сертификатов калибровки и измерений", - отметили в пресс-службе.
Новые СМС-строки содержат информацию о калибровочных и измерительных возможностях Беларуси при измерении молярной доли этана, пропена, пропана, бутана, изобутана, бутена-1 и изопентана в сжиженных углеводородных газах, которые широко применяются как моторное топливо, энерго- и теплоноситель в промышленности и коммунально-бытовой сфере. Показатель рН водных растворов применяется в лабораториях предприятий различных отраслей промышленности, научно-исследовательских лабораториях, медицине, сельском хозяйстве.
На сегодня в международной базе KCDB BIPM опубликовано 280 СМС-строк о калибровочных и измерительных возможностях Национального метрологического института Беларуси (БелГИМ).-0-