Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в ЕС - Мясникович

7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Польшу как важного и перспективного партнера в Европейском союзе. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на открытии XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019" , передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил руководитель верхней палаты парламента, между странами активизировался политический диалог, межпарламентские и межправительственные контакты приобрели системный характер, укрепляются торгово-экономические связи. "По итогам 2018 года впервые за последние восемь лет объем взаимной торговли достиг $2,55 млрд. В Беларуси работает 339 организаций с польским капиталом. Польские инвестиции в экономику Беларуси за прошлый год составили $445 млн", - уточнил Михаил Мясникович. Он подчеркнул, что Беларусь - страна с открытой экономикой. "Мы заинтересованы в привлечении польских инвесторов, и не только с мировым именем", - сказал председатель Совета Республики.

Особое внимание он обратил на объединение усилий в реализации глобального проекта "Пояс и путь". В этих вопросах Беларусь и Польша сделали немало важных шагов навстречу друг другу. В частности, подписан договор о содержании пограничных железнодорожных мостовых объектов на белорусско-польской границе, активизировались проекты по автомобильным дорогам. Беларусь готова обсуждать с польской стороной дальнейшее сотрудничество в транспортно-логистической сфере, в том числе в рамках Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Особое значение Беларусь придает совместным инновационным и научно-техническим проектам, в том числе трансграничным, инфраструктурным. Взаимный интерес для сторон представляют проекты охраны экосистем Беловежской пущи. К финансированию этих исследований привлекаются как национальные средства, так и средства европейских фондов. "Это общая повестка для Европы, и мы должны работать в этом направлении более эффективно", - считает Михаил Мясникович.

"В форуме "Добрососедство-2019" предусмотрено активное участие молодежи. Их лучшие инициативы нужно обязательно поддерживать, чтобы в дальнейшем они перерастали в стартапы, а затем - в реальный бизнес. В молодежных контактах - будущее нашего сотрудничества, - убежден Михаил Мясникович. - В то же время такое взаимодействие должно осуществляться на открытой, паритетной основе, не превращаться в вымывание кадров". Совет Республики активно работает над продвижением ключевых вопросов. Беларусь и Польша подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере образования и социального обеспечения. "Это очень важные документы для наших граждан, которые позволяют решать многие чувствительные вопросы", - добавил глава верхней палаты парламента.

По его мнению, Беларусь и Польша могут серьезно преуспеть, развивая сотрудничество в таких направлениях, как цифровизация и IT-индустрия. "Наши страны претендуют на статус европейских лидеров в сфере инноваций, - заметил Михаил Мясникович. - Мы знаем, что в Польше сформирована развитая инновационная система из технопарков и инкубаторов, создан Польский фонд развития, действует программа по упрощению предпринимательской деятельности "Конституция для бизнеса". В Беларуси благодаря декретам Президента (№7 и №8) приняты очень серьезные меры по поддержке бизнеса, развитию частной инициативы, созданы беспрецедентные условия для роста IT-индустрии". В Беларуси есть компетентные кадры, хороший опыт, и он может быть полезен для польских коллег.

Михаил Мясникович выразил уверенность, что встречи и дискуссии во время форума будут способствовать дальнейшему укреплению связей и установлению новых контактов между Беларусью и Польшей. "Рассчитываем на ваше активное участие. Будем рады конструктивным идеям и предложениям", - сказал спикер. Он сообщил, что накануне с маршалом Сената Польши была достигнута договоренность о подготовке и разработке новых совместных программ на 2021-2027 годы.-0-

Фото Андрея Покумейко

Политический диалог Беларуси и Польши способствует развитию экономического сотрудничества - Карчевский "Меня радует большое количество участников форума из Польши и Беларуси. Это свидетельствует о том, что сотрудничество будет развиваться и будет выгодным для обеих стран", - сказал маршал Сената Польши Станислав Карчевский.

Интерес польских предпринимателей к Беларуси растет "Мы открыли здесь наше торговое бюро в 2018 году и начали наблюдать существенное увеличение интереса польских предпринимателей к сотрудничеству с партнерами из Беларуси", - сказал член правления Польского агентства инвестиций и торговли Кшиштоф Сенгер.

У Беларуси и Польши есть возможности преодолеть рубеж во взаимной торговле в $3 млрд - посол Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев отметил, что географическое положение и многовековая общая история Беларуси и Польши диктуют необходимость более тесного сотрудничества, в первую очередь экономического.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Польшу в январе-апреле вырос почти в 2 раза "Активность и настроенность наших стран на развитие торгово-экономических отношений, сотрудничества приносит положительные результаты", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.