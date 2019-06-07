Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" начал работу в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" начал работу в Национальной библиотеке в Минске, сообщает БЕЛТА.

В программе форума - пленарное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, а также работа трех секций ("Межрегиональное сотрудничество и развитие", "Логистические услуги. Создание благоприятного климата", "Информационные технологии"). Запланированы двусторонние переговоры между представителями белорусских и польских предприятий и организаций.

Польским компаниям презентуют особенности работы в свободных экономических зонах и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Участие в форуме принимают более 500 бизнесменов из Беларуси и Польши.-0-