Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" начал работу в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXII Белорусско-польский экономический форум "Добрососедство" начал работу в Национальной библиотеке в Минске, сообщает БЕЛТА.
В программе форума - пленарное заседание, на котором будут рассмотрены вопросы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, а также работа трех секций ("Межрегиональное сотрудничество и развитие", "Логистические услуги. Создание благоприятного климата", "Информационные технологии"). Запланированы двусторонние переговоры между представителями белорусских и польских предприятий и организаций.
Польским компаниям презентуют особенности работы в свободных экономических зонах и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
Участие в форуме принимают более 500 бизнесменов из Беларуси и Польши.-0-
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