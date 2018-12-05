Беларусь рассматривает вопрос вступления в Международную федерацию органического сельхоздвижения

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает вопрос вступления в Международную федерацию органического сельскохозяйственного движения (IFOAM), сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА.

"Рассматривается вопрос вступления в IFOAM. Это важно для признания наших сертификатов в мире. Мы заинтересованы в поставках органической продукции на экспорт, а для этого признание сертификатов необходимо. Всю информацию о производстве органической продукции мы стараемся унифицировать в соответствии с европейскими требованиями, чтобы можно было поставлять нашу продукцию как на рынок стран ЕАЭС, так и на европейский рынок", - сказал Владимир Гракун.

На вопрос, планируется ли поставлять белорусскую органическую продукцию в Китай, он ответил: "Экспорт будет зависеть от спроса. По заявке КНР мы готовы ее поставлять. Но тут нужно обсуждать, в какой именно продукции и в каких объемах поставок может быть заинтересован Китай, какие требования к ней предъявляются на китайском рынке. Закон о производстве и обращении органической продукции в Беларуси вступает в силу через год, есть время для обсуждения".

Согласно закону, финансирование производства и обращения органической продукции будет вестись за счет средств производителей, республиканского, местных бюджетов по госпрограммам, а также других источников, не запрещенных законодательством. "В основном сегодня производители занимаются производством органической продукции растениеводства - это плоодоовощная продукция, картофель, крупяные культуры. В Беларуси действует Государственная программа развития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы. В ней есть подпрограмма, которая предусматривает выделение на конкурсной основе средств для посадки садов, строительства хранилищ. Поэтому заявители имеют возможность обращаться", - отметил замминистра.

"Органическое производство предоставляет целый ряд дополнительных возможностей для получения экологических, экономических и социальных выгод, - обратил внимание заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрей Кузьмич. - Правильно организованное органическое производство ведет к оздоровлению состояния окружающей среды, уменьшению поступления техногенных химических веществ в почву и далее в подземные и поверхностные воды. Этому будут способствовать нормы принятого закона "О производстве и обращении органической продукции", согласно которым при производстве органической продукции запрещается применять химические удобрения и средства защиты растений, другие синтезированные химическим путем средства".

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года в качестве одного из главных критериев развития сельского хозяйства предусмотрен рост доли органических земель в общей площади сельскохозяйственных земель до 3-4% к 2030 году. Положения о необходимости развития производства органической продукции содержатся и в Доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года.

Производством органической сельскохозяйственной продукции в Беларуси занимаются более 20 субъектов хозяйствования, включая фермерские и личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные и другие организации Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Семь организаций аккредитовано в Евросоюзе по выдаче сертификатов на производство органической продукции. Сертифицировано около 1,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) включает около 760 организаций и объединений более чем из 100 стран. Площадь земель в мире, сертифицированных для производства органической продукции, за последние 10 лет увеличилась с 30 млн до 58 млн га. Объем реализации органической продукции на мировом рынке вырос в 2,3 раза - до $90 млрд. Особенностью данного сегмента рынка является его стабильно высокий рост - от 10 до 20% в год. Согласно экспертным оценкам, к 2020 году международный оборот органической продукции увеличится до $130 млрд.-0-

Беларусь планирует закупить 600-700 тыс. т зерна за рубежом "Мы недополучили 1,8 млн т зерна к уровню прошлого года", - сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

БелГИСС планируется уполномочить вести реестр производителей органической продукции В Беларуси принят закон о производстве и обращении органической продукции.

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