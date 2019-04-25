25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 25 апреля 2019 года №262, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $97,4 до $104,6 за 1 т. В таком же размере будет пошлина на мазут и нефтяной битум.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет с $53,5 до $57,5 за 1 т, на товарные бензины - с $29,2 до $31,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $31,3 за 1 т (была $29,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они также были повышены.-0-