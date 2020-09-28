Беларусь сможет поставлять через порты России около 4-6 млн т нефтепродуктов - Новак

28 сентября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок нефтепродуктов Беларуси из портов Литвы в Россию до 4-6 млн т, достижение соответствующих договоренностей ожидается в ближайшее время. Об этом глава Минэнерго РФ сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Как известно, в нашем северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга... В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4-6 млн т нефтепродуктов", - сказал Александр Новак. В начале сентября министр говорил, что Беларусь сможет поставлять через российские порты порядка 3-4 млн т.

"Мы надеемся, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты", - добавил Александр Новак.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Александр Новак ранее заявил, что Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты.-0-