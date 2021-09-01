1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №495 от 30 августа 2021 года, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - $64,6 за 1 т (ранее - $67,8), прямогонный бензин - $35,5 за 1 т (ранее - $37,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $19,3 за 1 т (ранее - $20,3).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 августа. Тогда они повышались.-0-