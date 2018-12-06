Беларусь станет участницей евразийского проекта по производству энергоэффективных трансформаторов

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меморандум о развитии сотрудничества на территории ЕАЭС в сфере производства и применения евразийских энергоэффективных трансформаторов из высокопроницаемой электротехнической стали подписан на полях Международного электроэнергетического форума, который проходит в Москве 4-7 декабря. Участниками проекта стали производители Беларуси, Армении и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"На сегодняшний день технология производства трансформаторов из высокопроницаемой электротехнической стали является уникальной и не имеет аналогов в мире, - отметили в ЕЭК. - Ее использование повышает КПД трансформатора, на 40% снижается холостой ход, что обеспечивает экономию электроэнергии и снижение нагрузки на экологию. Это первый в рамках ЕАЭС трехсторонний кооперационный проект. С учетом значимости задачи по энергосбережению перечень участников проекта может быть расширен".

Меморандум определяет основные направления сотрудничества в сфере освоения и внедрения новых технологий, а также закладывает с перспективой до 2025 года потенциальные механизмы применения энергосберегающих трансформаторов, в том числе путем разработки и внедрения новых отраслевых стандартов в сфере энергосбережения, возможности финансирования проекта Евразийским банком развития, использования государствами-членами совместных мер по продвижению такой продукции на внешние рынки.-0-