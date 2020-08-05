Беларусь установила тариф на транспортировку нефти от Мозыря до Адамовой Заставы в Польше

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь установила тариф на транспортировку нефти по маршрутному направлению "Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь - Адамова Застава". Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 27 июля 2020 года №55 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, тариф на прокачку составляет Br8,43 за 1 т нефти нетто без НДС. Как пояснили в МАРТ, такой тариф установлен в связи с необходимостью организации поставок нефти на Мозырский НПЗ.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-