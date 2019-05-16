16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2019 году не планирует размещать евробонды. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра финансов Андрей Белковец, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам замминистра, в этом году Беларусь с новыми выпусками суверенных гособлигаций выходить на европейский рынок не собирается.
Он пояснил, что вопрос не в допуске на рынок, на него можно вернуться всегда. "Просто потребности такой нет, это очень дорогой источник. Поэтому будем стараться привлечь более дешевые средства", - сказал Андрей Белковец.-0-
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