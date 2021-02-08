Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции и продуктов питания на 20 новых рынков, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Белорусская сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2020 году поставлялись в 116 стран мира. Освоены 20 новых рынков. В их числе Кувейт, Непал, Парагвай, Сент-Люсия, Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали, Марокко, Намибия, Сомали, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия, Хорватия", - рассказал Алексей Богданов.
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