25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2021 году разработает 8 изменений к техрегламентам ЕАЭС. Это предусмотрено планом государственной стандартизации Беларуси на нынешний год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В 2021 году предусмотрены работы по 416 темам. Среди них разработка 8 изменений к техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) на парфюмерно-косметическую продукцию, маркировку пищевой продукции, игрушки, машины и оборудование, смазочные материалы, упаковку, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Сейчас в ЕАЭС принято 49 техрегламентов, 43 вступили в силу.

Планируется также разработка 310 стандартов и изменений к ним (СТБ, ГОСТ) в различных отраслях экономики. 234 государственных стандарта будут гармонизированы с международными и европейскими.

Будут разработаны, пересмотрены и внесены изменения в 25 организационно-методических и общетехнических стандартов и 7 технических кодексов установившейся практики. Научно-технический уровень проверят в отношении 66 государственных стандартов.

60 ГОСТ будут разработаны в поддержку технических регламентов ЕАЭС на низковольтное оборудование, парфюмерно-косметическую продукцию, электромагнитную совместимость технических средств, молочную продукцию, ограничение применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники.

Запланирована разработка 32 госстандартов для содействия постепенному переходу от полимерной упаковки к экологически безопасной.

Объекты стандартизации в 2021 году - тракторы и машины сельскохозяйственные, счетчики газа, выключатели для электроприборов, аппаратура распределения и управления низковольтная, трансформаторы измерительные, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, парфюмерно-косметическая продукция, нефтепродукты жидкие, топлива, молоко и молочная продукция, зерно и продукты его переработки, колбаса и колбасные изделия, текстиль, кожа, обувь, изделия протезно-ортопедические, тренажеры стационарные, качество воды, упаковка и др.-0-